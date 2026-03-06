Конфлікт навколо Сокальського ліцею №3 розгорівся через пришвидшене впровадження програми НУШ

Державна служба якості освіти України повідомила, що розпорядження Сокальської міської ради про розформування десятих класів на основі освітньої реформи НУШ було видано з порушенням. Результат розгляду справи Держслужба якості освіти України надіслала мамі десятикласниці Христині Чернявській та Сокальській міській раді.

Йдеться про так звану трансформацію мережі шкіл – зміну структури навчальних закладів у громаді, коли частина шкіл перестає набирати старші класи, а учнів переводять до інших ліцеїв для профільного навчання.

Саме така трансформація і стала причиною конфлікту в Сокалі. Міська влада вирішила не формувати десятий клас у ліцеї №3 та перевести учнів до іншого навчального закладу – ліцею №1, попри те, що тодішній директор школи Микола Бобрецький підписав наказ про переведення девʼятикласників у десятий клас (у листопаді місцева влада відсторонила Бобрецького від роботи та розпочала проти нього службове розслідування). Частина батьків, учнів і педагогів виступила проти такого рішення, заявивши, що дітям не дають можливості завершити навчання у школі, де вони навчалися багато років.

На звернення директорів сокальських шкіл у Державній службі якості освіти зазначили, що розпорядження Сокальської міської ради від 30 травня 2025 року про початок трансформації шкільної мережі ухвалили поза межами повноважень, визначених законом.

У службі також пояснили, що закон визначає чіткий перелік підстав, коли учня можуть відрахувати зі школи, проте рішення міської ради або відділу освіти до цього переліку не входить.

Інакше кажучи, місцева влада не може змусити школу відрахувати учнів або перевести їх до іншого закладу лише власним рішенням.

Крім того, у документі нагадують, що заклади освіти мають автономію, гарантовану законом «Про освіту», а органи влади повинні утримуватися від втручання у діяльність шкіл поза межами своїх повноважень.

У Державній службі якості освіти закликали місцеву владу дотримуватися законодавства під час ухвалювання рішень щодо зарахування, переведення та відрахування учнів і врегулювати ситуацію навколо Сокальського ліцею №3 з урахуванням інтересів дітей.

ZAXID.NET намагався сконтактувати з керівницею сокальського відділу освіти Лесею Ковалишин, щоб запитати що буде із десятикласниками ліцею №3, проте на момент публікації матеріалу чиновниця не відповіла. У жовтні 2025 року Леся Ковалишин прокоментувала ZAXID.NET, що рішення реформувати школу прийняла міська рада, бо в міста просто немає грошей на утримання навчального закладу.

Що передувало

Конфлікт навколо Сокальського ліцею №3 виник через впровадження реформи «Нової української школи». Міська влада розпочала трансформацію мережі шкіл на два роки раніше, ніж це передбачає Міністерство освіти – у 2025 році замість 2027.

Реформа передбачає створення окремих профільних ліцеїв для старшокласників. У таких закладах учні 10–12 класів мають поглиблено вивчати обрані предмети за академічним або професійним напрямом.

Згідно з планами Міністерства освіти, повноцінне навчання за новим стандартом має розпочатися з 1 вересня 2027 року. До цього часу мають підготувати навчальні програми, створити профільні курси та обладнати ліцеї. Такі ліцеї повинні мати сучасні кабінети, лабораторії, бібліотеки, спортивні зали та інклюзивне середовище.

У Сокалі ж вирішили пришвидшити реформу. Після розпорядження міського голови частину школярів перевели до іншого навчального закладу, однак 22 учні залишилися навчатися у ліцеї №3, оскільки їхні батьки переконані, що діти мають право завершити навчання у своїй школі.

У січні 2026 року конфлікт загострився. Виконувачка обов’язків директора ліцею Ірина Груша видала наказ заборонити проведення занять у 10 класі та попередила вчителів, що за такі уроки їм не виплачуватимуть зарплату. Попри це частина педагогів продовжила навчати дітей, пояснюючи, що право учнів на освіту гарантоване Конституцією.

Наразі десятикласники й далі відвідують уроки у ліцеї №3, а батьки та педагоги оскаржують рішення місцевої влади у суді та звертаються до державних органів.