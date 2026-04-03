Переможцем математичної олімпіади Норвегії цьогоріч став 17-річний Скомантас Урбонас

17-річний Скомантас Урбонас, який здобув перемогу на Національній математичній олімпіаді Норвегії, передав свою нагороду Україні. Грошовий приз склав 15 тис. норвезьких крон (близько 67 тис. грн). Усі гроші спрямовані на підтримку Збройних сил України та системи охорони здоров’я. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Я завжди чув, що зло може перемогти лише тоді, коли добрі люди нічого не роблять. Тому я вважав, що це досягнення матиме більше значення, якщо воно зможе сприяти перемозі України», – розповів Скомантас Урбонас.

Під час зустрічі з переможцем посол України в Норвегії Олексій Гавриш прийняв подарунок для України та подякував за внесок у боротьбу проти російської агресії та принципову громадянську позицію.

Із соціальних мереж стало відомо, що Скомантас Урбонас народився у Литві. Його ймовірний батько, Мантас Урбонас, у коментарях під дописом про перемогу хлопця повідомив, що вони вже протягом трьох років живуть у Норвегії, оскільки він працює на дипломатичній службі у литовському посольстві.