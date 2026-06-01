Попри компроміс, МОН не відмовляється від ключових параметрів профільної школи

Міністерство освіти та науки України пом’якшило одну з ключових вимог реформи старшої школи. У структурі ліцеїв, де мали б навчатися виключно старшокласники (10–12 класи), дозволили зберегти початкові чи середні класи. Про це повідомило медіа «Освіторія».

Реформа старшої профільної школи передбачала, що із вересня 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1–4 класи), гімназії (1–9 класи) та ліцеї (10–12 класи). Старшокласники могли б навчатись лише у ліцеях, де б поглиблено вивчали профільні предмети. У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.

Однак міністерство освіти пом’якшило одну з ключових вимог реформи. В оновленому положенні про ліцеї передбачено, що заклад профільної середньої освіти може, як виняток, містити у своїй структурі не лише 10–12 класи, а й початкову та базову школу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив «Освіторії», що це рішення стало реакцією на запити громад, які готуються до впровадження реформи в умовах складної демографічної ситуації.

«Чи будуть зловживати? Сподіваюсь, що ні, але точно частина громад скористається цією можливістю, саме на її вимогу ми і робили це пом’якшення», – розповів міністр освіти Оксен Лісовий.

Міністр зазначає, що зміни в мережі ліцеїв залежатимуть від чисельності дітей і продовжуватимуть коригуватися відповідно до демографічних тенденцій.

«Ми розуміємо, що є певна інерція і певні обставини місцеві. Наприклад, обставини доріг, які там не будуть своєчасно відремонтовані», – додав Оксен Лісовий.

Попри компроміс МОН не відмовляється від ключових параметрів профільної школи. Зокрема, чинне положення визначає, що ліцей має забезпечувати щонайменше два класи на паралелі та не менше трьох профілів навчання.

«Ми робимо деякі кроки. Ми розуміємо, що два класи і три профілі – мінімум, про який йдеться в положенні, – це те обмеження, яке не передбачає ідеальну сучасну економічну ситуацію. Очевидно, що треба мати більший контингент, але це компроміс», – сказав міністр.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило 150 ліцеїв з усієї України, які із вересня 2026 року розпочнуть пілотувати реформу. У переліку є 13 ліцеїв з Львівщини.