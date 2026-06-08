Закуплене обладнання дасть змогу закладам працювати під час знеструмлень

Кабінет міністрів України ухвалив пакет рішень для підготовки закладів освіти до осінньо-зимового періоду. Майже 2,3 млрд грн спрямують на посилення енергетичної стійкості шкіл, коледжів та університетів, підтримку їхньої критичної інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів і забезпечення безперервності освітнього процесу. Про це 8 червня повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

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Школам виділять майже 500 млн грн на встановлення систем резервного живлення, акумуляторів, сонячних станцій та іншого обладнання, яке дасть змогу закладам працювати навіть під час знеструмлень.

Закладам фахової передвищої освіти спрямують 417 млн грн:

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217 млн грн – на покриття витрат комунальних послуг;

200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до зими та посилення їхньої енергонезалежності.

Університети отримають:

600 млн грн на енергетичну незалежність – встановлення когенераційних установок, сонячних електростанцій, систем накопичення енергії, які забезпечать роботу під час опалювального сезону;

понад 275 млн грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Завдяки цьому університети зможуть спрямувати власні кошти на розвиток освітнього процесу;

500 млн грн – на відновлення та безпеку університетів. Їх можна буде використати на ремонт пошкодженої інфраструктури, будівництво та модернізацію укриттів, обладнання для автономної роботи закладів.

«Усі ці рішення мають спільну мету – забезпечити можливість для дітей, учнів і студентів навчатися очно там, де це дозволяє безпекова ситуація, а закладам освіти – стабільно працювати навіть в умовах енергетичних викликів», – наголосив Оксен Лісовий.