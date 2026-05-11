Гроші виділять на рішення розподіленої генерації

Кабінет міністрів України виділить уряд 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності закладів вищої освіти, зокрема на розробку проєктно-кошторисної документації та впровадження рішень розподіленої генерації. Про це пише «Освіта.ua».

Під час зустрічі з ректорами прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що підготовка університетів до наступної зими є пріоритетною.

«Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні», – зазначила посадовиця.

Вона повідомила, що 100 млн грн передбачено на розробку проєктно-кошторисної документації.

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством енергетики мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації.