Відповідь є у словнику

Учасників НМТ можуть запитати значення певного слова, і не усі знають правильну відповідь. Пропонуємо розібратися, що означає слово «відозва»: запрошення, звернення, відповідь чи заперечення?

Згідно з тлумачним словником української мови, слово «відозва» – це звернення, заклик уряду, організації або людини до широких мас населення.

Приклади вживання слова:

Текст відозви був надрукований на першій шпальті газети.

Вчора організація розповсюдила відозву.

