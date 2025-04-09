У документах чи у діловому листуванні можна побачити написання «по батькові» та «по-батькові». Який варіант є правильним та відповідає вимогам правопису? Мовознавець Олександр Авраменко звертає увагу на цю помилку, як на одну з найпоширеніших.

У «Сніданку на 1+1» Олександр Авраменко розповів, що «по батькові» правильно писати окремо, без дефісу. Це не є нововведенням для українців, але чимало людей роками робить цю помилку. Мовознавець називає написання «по-батькові» через дефіс «маленьким правописним злочином, яким усіяно багато документів».

Правильні приклади написання «по батькові»:

«Вкажіть, будь ласка, своє ім’я по батькові у цьому документі».

у цьому документі». «Платонівна – це дуже красиве по батькові ».

». «Під час уроку ми навчимося правильно утворювати імена по батькові».

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