В українській мові часто виникають питання щодо правильного написання підрядного сполучника «тому що».

В українській мові часто виникають питання щодо правильного написання підрядного сполучника «тому що»: чи треба використовувати дефіс, чи писати разом, чи все ж писати окремо.

Відповідно до чинного правопису, правильно завжди писати цей сполучник роздільно – «тому що». Чому? Сполучник «тому що» складається з двох самостійних слів: прислівника «тому» і займенника «що». Отже, він є складовим підрядним сполучником і завжди пишеться окремо. Така форма є аналогічною до складених сполучників, як-от «так як», «так що» тощо.

Приклади правильного використання: