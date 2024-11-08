«Тому що», «томущо» чи «тому-що»: як правильно писати цей сполучник
В українській мові часто виникають питання щодо правильного написання підрядного сполучника «тому що».
В українській мові часто виникають питання щодо правильного написання підрядного сполучника «тому що»: чи треба використовувати дефіс, чи писати разом, чи все ж писати окремо.
Відповідно до чинного правопису, правильно завжди писати цей сполучник роздільно – «тому що». Чому? Сполучник «тому що» складається з двох самостійних слів: прислівника «тому» і займенника «що». Отже, він є складовим підрядним сполучником і завжди пишеться окремо. Така форма є аналогічною до складених сполучників, як-от «так як», «так що» тощо.
Приклади правильного використання:
- Він не прийшов, тому що йому не повідомили про зустріч.
- Усе листя опало з дерева, тому що вночі був сильний вітер.
- Вона завжди додає в борщ квасолю, тому що так її навчила бабуся.
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