Російською кажуть «извиняюсь», українською – «перепрошую», «вибачте мені», «даруйте», «пробачте»

Дуже часто українці, навіть професори та вчителі української мови, припускаються мовних помилок, які спотворюють нашу мову. Серед найпоширеніших помилок – русизми, які є калькою з російської мови. «Освіторія» зібрала 9 найпоширеніших русизмів, яких варто уникати.

Приймати участь

Це калька з російської мови, яку часто використовують у побуті. В українській мові є відповідник – «брати участь», «взяти участь». Також не варто вживати словосполучення «прийняти постанову» – в українській мові постанову ухвалюють.

Користується популярністю

Слово «користуватися» в українській мові передбачає отримання користі, прибутку: «користуватися благами технічного прогресу». А ось коли ми хочемо сказати, що людина, ідея або проєкт є успішними, потрібно вживати інші слова. Замість кальки з російської вживайте «має успіх», «має популярність», «є популярним/успішним».

За бажанням

Не примножуймо нетипові для української мови покручі на кшталт «за бажанням керівництва», «надсилати за адресою». Не завжди слід перекладати російський прийменник «по» як український «за». Ми можемо замінити їх на відповідні українській мові вирази – «на бажання керівництва», «надсилати на адресу».

Вибачаюсь

Російською кажуть «извиняюсь», українською – «перепрошую», «вибачте мені», «даруйте», «пробачте». До того ж слово «вибачаюсь» містить колишній займенник -ся, що був формою від себе – миюся, чешуся. Тож ті, хто каже «вибачаюсь», ніби просять вибачення самі в себе.

Брюки

Українською правильно говорити «штани». На відміну від «брюк», які до нас прокралися з російської мови, слово «штани» наші предки вживали часто. Ось кілька приказок і крилатих висловів на підтвердження: «Так до діла, як свиня штани наділа», «протирати штани», «без штанів мене залишив», «З божої волі продав штани, купив солі».

Етимологія слова «брюки» має латинське коріння – «bracae», а часто вживаним в Україні стало за радянських часів: у сфері швейної промисловості були популярними терміни «брючний цех», «брючний костюм». Але все ж таки варто частіше вживати український відповідник «жіночий костюм зі штанами».

В кінці кінців

Ще одна підступна калька з російської – «в конце концов». Правильно говорити «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».

Відношення

Багато українців часто припускаються помилки, вживаючи слово «відношення», що є калькою російського слова «отношение». Натомість варто вживати «належить», «стосується».

Батюшка і матушка

Саме так українці часто називають священника з дружиною. Це помилка, адже «батюшка» і «матушка» – це російські слова. Відповідники українською мовою – піп і попадя, панотець і паніматка. На жаль, через атеїстичну пропаганду в СССР слово «піп» набуло негативного забарвлення та у звертанні до священника нині не використовується. Натомість буде коректно сказати «отець», «панотець», «отче».

Виключення

Це слово також у деяких випадках є калькою з російського слова «не исключение». «Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виключення», – нагадує вчителька учням. Коли йдеться про те, що відходити від правил не можна, варто вживати українське слово «виняток».

Якщо ж ідеться про щось дуже особливе чи когось особливого й непересічного – говорімо «винятковий», «надзвичайний». Слово «виключення» вживаємо тоді, коли іменник, утворений від дієслова «виключити», позначає певну дію: «виключення країни з ООН».