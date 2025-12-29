Окремо гроші нададуть на модернізацію шкільних харчоблоків

З вересня 2026 року усі учні в країні отримуватимуть безкоштовне харчування у навчальний закладах. На перший етап цього проєкту в Кабінеті міністрів заклали майже 6 млрд грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в своєму телеграм-каналі в понеділок, 29 грудня.

На засідання кабінету міністрів 29 грудня для громад країни спрямували 5,9 млрд грн субвенції. Ці гроші підуть на забезпечення першого етапу харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн.

За словами Юлії Свириденко, окремо заклали фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Додамо, що з початку 2025 року безоплатне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах.

Додамо, що у серпні 2025 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вже заявляла про наміри у 2026 році зробити харчування у школах безкоштовним для усіх дітей. Однак тоді не повідомляла про передбачене фінансування на втілення цього проєкту.