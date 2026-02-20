Анна Білоус є мисткинею та засновницею студії творчості

Анна Білоус, дружина журналіста ZAXID.NET Любомира Петренка, заслужена вчителька, волонтерка та художниця потребує термінового лікування від раку шлунка. Родина збирає гроші на хімієтерапію та імунотерапію.

У родині журналіста ZAXID.NET Любомира Петренка сталася біда. Його 41-річна дружина Анна Білоус, мама двох доньок-школярок, активна волонтерка, вчителька малювання Ліцею № 51 ім. Івана Франка Львівської міської ради, а також засновниця благодійного фонду Миколи Петренка та студії творчості «Синя скриня», нещодавно отримала діагноз – рак шлунка.

Любомир Петренко звертається за допомогою: «Необхідна хімієтерапія, а паралельно ще й імунотерапія, яка для нашої родини є непосильною фінансовою ношею. Тож збираємо кошти, щоб повернути Аню в стрій. У неї ще грандіозні плани на майбутнє. Допомога кожного, навіть найменша, – бажана й потрібна».

Підтримати лікування Анни Білоус можна на банку у Monobank та за окремим номером банки 4874 1000 2386 5044.

Анна Білоус з чоловіком Любомиром Петренком та двома доньками. Фото з фейсбуку Анни Білоус