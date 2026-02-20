Львівська вчителька та волонтерка бореться з раком: родина просить підтримки
Редакція ZAXID.NET закликає усіх небайдужих підтримати збір на лікування
Анна Білоус, дружина журналіста ZAXID.NET Любомира Петренка, заслужена вчителька, волонтерка та художниця потребує термінового лікування від раку шлунка. Родина збирає гроші на хімієтерапію та імунотерапію.
У родині журналіста ZAXID.NET Любомира Петренка сталася біда. Його 41-річна дружина Анна Білоус, мама двох доньок-школярок, активна волонтерка, вчителька малювання Ліцею № 51 ім. Івана Франка Львівської міської ради, а також засновниця благодійного фонду Миколи Петренка та студії творчості «Синя скриня», нещодавно отримала діагноз – рак шлунка.
Любомир Петренко звертається за допомогою: «Необхідна хімієтерапія, а паралельно ще й імунотерапія, яка для нашої родини є непосильною фінансовою ношею. Тож збираємо кошти, щоб повернути Аню в стрій. У неї ще грандіозні плани на майбутнє. Допомога кожного, навіть найменша, – бажана й потрібна».
Підтримати лікування Анни Білоус можна на банку у Monobank та за окремим номером банки 4874 1000 2386 5044.
Анна Білоус з чоловіком Любомиром Петренком та двома доньками. Фото з фейсбуку Анни Білоус