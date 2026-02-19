Марко Гладиш разом із мамою

У Центрі Довженка 18 лютого відбувся благодійний концерт з нагоди четвертого дня народження львів’янина Марка Гладиша, який бореться із рідкісною генетичною хворобою. На захід прийшли більше 800 людей, завдяки яким вдалося зібрати понад 2,7 млн грн на життєво необхідне лікування. Загалом вартість лікування становить 125 млн грн.

Як повідомила Львівська міськрада, на дні народження Марка Гладиша виступили Львівський муніципальний хор «Гомін» та оркестр Академії Сухопутних військ. За словами організаторів, зал був переповнений, адже понад 800 людей прийшли привітати хлопчика та підтримати збір коштів на його лікування.

«Довелося навіть доставляти додаткові крісла. Це був вечір неймовірної єдності, тепла та підтримки», — кажуть організатори.

Фонд «Із янголом на плечі», який опікується хлопчиком, підготував для львів’янина святковий торт до його 4-річчя. Найбільший шматок розіграли на аукціоні за 23 тис. грн. Також під час події відбувся благодійний ярмарок.

Нагадуємо, Марк Гладиш має діагноз м’язова дистрофія Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке поступово призводить до втрати рухових функцій і здатності самостійно дихати. Єдиний шанс зупинити розвиток хвороби – спеціалізоване лікування вартістю 125 млн грн. Родина хлопчика збирає кошти вже понад рік і потребує підтримки всієї громади.

Завдяки зусиллям батьків та тисячам небайдужих людей вдалося зібрати понад 50% необхідної суми.

Реквізити для допомоги Маркові Гладишу:

БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ

АТ КБ ПриватБанк

Номер рахунку UA16 305299 00000 26000031042632

ЄДРПОУ/ІПН 41411833

Призначення платежу: Благодійний внесок На лікування Марка Гладиша

Банк: ПАТ Кредобанк МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок для Марчика Гладиша

Картка ПриватБанку

5169 3305 2176 1400

Лікпей

Монобанк