На підпільному виробництві вилучили готову до реалізації продукцію

Львівські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного прикарпатця за фактом підпільного виробництва кондитерської продукції з незаконним використанням маркування відомого бренду. За даними ZAXID.NET, чоловік налагодив підпільне виробництво вафель «Артек» торгової марки «Світоч».

Як повідомили у середу, 25 березня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, з липня 2024 до квітня 2025 року на території складу в одному з сіл Івано-Франківського району на Прикарпатті місцевий мешканець організував незаконне фасування вафель. Продукція імітувала солодощі відомої української кондитерської фабрики, що входить до міжнародної корпорації.

У подальшому, розфасовані вафлі прикарпатець планував збувати гуртом та вроздріб.

Під час обшуків вилучили готову продукцію на понад 550 тис. грн

«Для реалізації плану чоловік придбав обладнання, пакувальні матеріали та обладнав цех на території нежитлового приміщення. Безпосереднім пакуванням займалися найняті ним робітники. Готова продукція зберігалася на тому ж складі», – розповіли в прокуратурі.

Незаконну діяльність цеху припинили правоохоронці. Під час обшуків вилучили обладнання для розфасовки, пакувальні матеріали та понад 38 тис. запакованих і готових до реалізації упаковок вафель з незаконно використаними торговельними знаками. Завдану міжнародній компанії-виробнику матеріальну шкоду оцінили у понад 550 тис. грн.

Обвинуваченому інкримінували замах на незаконне використання знаків для товарів та послуг (ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 229 КК України).