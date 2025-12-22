На Львівщині підробляли і продавали одяг італійських брендів

У місті Буськ на Львівщині викрили підпільний цех, де виготовляли підробки преміального одягу італійських брендів Stone Island, Moncler. Під час обшуків вилучили готової продукції та іншого майна на 14 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 22 грудня, у прокуратурі Львівщини та західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, в Буську в спеціально обладнаному цеху шили, зокрема, спортивні костюми, жилети, куртки-пуховики, худі та шапки. Зберігали відшитий товар у складському приміщенні. Виготовлена продукція імітувала преміальні товари у стилі «casual» італійських брендів.

«Продаж здійснювали в роздріб через точки продажу та онлайн. Один з магазинів був у Буську, інший – у центральній частині Львова. Окрім цього одяг продавали, використовуючи відомі інтернет-платформи, що дозволяло відправляти підробки по всій Україні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У Буську викрили підпільне виробництво одягу італійських брендів

Під час обшуків у цеху, на складі та за місцем проживання причетних до протиправної діяльності вилучили майже 26 тис. бірок з фірмовим найменуванням італійського бренду, понад 2 тис. одиниць готового одягу, який імітує оригінальний, електронну техніку, швейні машини, тканину, сім-карти, чорнові записи, накладні та рахунки за 2024-2025 роки, понад 1 млн грн та 700 доларів та інші докази. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 14 млн грн.

За фактом незаконної діяльності БЕБ розпочало розслідування за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Правоохоронці не розголошують назви магазину, де збували контрафактну продукцію. Але за оприлюдненими прикордонниками фото й відео можна ідентифікувати магазин Lakotiy shop. На сайті цього продавця вказана адреса магазину Amble Fashion Store на вул. Куліша, 36 у Львові та на вул. Майдан Незалежності, 1 в Буську. На маркетплейсі Prom можна знайти інформацію про те, що контактною особою компанії Lakotiy shop є Олександр Лакотій із Вінниці.