Компанія Spraga була заснована в Україні у 2014 році

Український виробник комбучі і ферментованих напоїв Spraga повідомив про вихід на польський ринок до кінця 2026 року. Компанія планує за кілька років увійти до трійки лідерів ринку комбучі в Польщі та зміцнити свої позиції як міжнародний бренд. Про це пише видання Inventure з посиланням на Forbes.

За даними видання, українська компанія інвестує понад 700 тис. євро на два роки у розширення виробництва в Україні та втричі збільшує виробничі потужності. Близько 250 тис. євро компанія планує витратити на розвиток до кінця 2026 року та 470 тис. євро у 2027 році. Частину цих грошей покриватимуть за власний рахунок, решту – за рахунок державного гранту з компенсацією до 70% вартості обладнання. До кінця 2026 року продукція української компанії з’явиться на полицях великих ритейлерів, включаючи мережі Kaufland, Żabka, Biedronka та Dino.

За словами CEO компанії Олександра Губаренка, вихід на польський ринок зумовлений кількома факторами, зокрема географічною близькістю до споживачів, зрозумілою юніт-економікою та культурною схожістю. Польські споживачі розглядають напій комбуча як альтернативу традиційним солодким газованим напоям із нижчим вмістом цукру. За останні роки продаж ферментованих напоїв на польському ринку зріс приблизно на 200–250%. Разом із тим ринок комбучі ще перебуває на етапі формування, тому в магазинах напій ще досі представлений у різних категоріях – поруч із соками, молочною продукцією або серед інших напоїв. У Spraga планують формувати споживчу звичку, розміщуючи комбучу на холодних полицях разом із салатами, фруктами та свіжовижатими соками.

Паралельно Spraga готується до реєстрації власної компанії в Польщі та поступового переходу на власну операційну модель. У стратегічній перспективі бренд орієнтується на прямі продажі та ставить за мету увійти до трійки найбільших виробників комбучі на польському ринку впродовж кількох років.

Що відомо про бренд Spraga?

Spraga заснований у 2014 році Тетяною Ізмайловою як сервіс здорового харчування. Після ребрендингу у 2022 році компанія зосередилась на виробництві комбучі – газованого ферментованого напою на основі чайного гриба. На сьогодні асортимент продукції налічує понад 15 найменувань. Напої українського виробника представлені у багатьох національних роздрібних торговельних мережах, а також у кінотеатрах та на заправних станціях.

У 2025 році консолідований дохід Spraga сягнув 326,3 млн грн. Основна аудиторія споживачів – люди віком 18-45 років. На українському ринку компанія планує розширити лінійку смаків, зокрема розробляти ексклюзивні смаки для партнерів, розширювати асортимент, включаючи газовану воду та лимонади, та у перспективі продавати свою продукцію на ринку Румунії та країн Балтії.