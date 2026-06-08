На Київщині у держвласність повернули 10 га землі Медведчука

За позовом Київської обласної прокуратури у державну власність повернули 10 га земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київської області. Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, ділянки понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, які пов’язані з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Прокурори встановили, що у 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам. На той час Медведчук обіймав посаду голови Адміністрації президента України.

За даними прокуратури, лісові землі передали приватним структурам без обов’язкового погодження уряду, що суперечило вимогам закону.

У червні 2026 року право державної власності на спірні ділянки було офіційно зареєстровано. В Офісі генпрокурора додали, що робота з повернення незаконно відчужених лісових земель триває.

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Землі розташовані в Обухівському районі поблизу Українки на березі річки Стугна. У попередніх судових справах прокуратура вже домоглася повернення державі 35 га лісу в цій місцевості. Вартість ділянки поблизу Києва – понад 840 млн грн.

Йдеться про дві земельні ділянки на березі річки Стугна (кадастрові номери 3223151000:06:015:0079 та 3223151000:06:015:0080), які до цього часу перебували у власності ТОВ Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (кінцевий бенефіціарний власник – Оксана Марченко).

Земельні ділянки розташовані поблизу річки Стугна в Обухівському районі Київської області / Фото Прокуратури

Це не вперше держава повертає землі на Київщині, якими незаконно володів Медведчук. Так, у січні 2026 року за позовами Київської обласної прокуратури державі вже повернули сусідню земельну ділянку лісогосподарського призначення.

Зауважимо, що 6 серпня 2024 року суд ухвалив рішення про накладення арешту на земельні ділянки, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак. Арештовані наділи площею 49 га та корпоративні права чотирьох компаній, пов’язаній з колишніми нардепами ОПЗЖ, передали в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів.