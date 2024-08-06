У 2023 році Володимир Зеленський позбавив Віктора Медведчука українського громадянства

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва ухвалив рішення про накладення арешту на земельні ділянки площею 49 га, якими через довірених осіб володіли брати-екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак. Арештовані наділи передали в управління Агенства з розшуку і менеджменту активів. Про це у понеділок, 5 серпня, повідомила голова Національного агенства Олена Дума.

Крім того, суд наклав арешт на корпоративні права компаній, які орендували ці ділянки. Йдеться про фірми ПП «Орєст», ТОВ «Академ-Клуб», ПП «Вікторія», ТОВ «Осокорки-7».

Як зазначає Bihus.Info, раніше пов’язаним з Медведчуком фірмам вдалося уникати арешту цих активів через провину слідчих і прокурорів.

«Через “недоарешт” власники компаній постійно змінювалися і за цей “спадок” Медведчука розгорнулася грандіозна судова суперечка між оточенням нардепа Вадима Столара, екснардепа-забудовника Максима Микитася та заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, які претендують на актив. В результаті, на одній з ділянок, яка, нагадаємо, мала б бути під арештом, нещодавно розпочали зводити новий житловий комплекс», – пише Bihus.Info.

Журналісти наголосили, що Личаківський суд Львова ще влітку літа 2022 року ухвалив рішення про арешт часток компаній, оскільки фірми пов’язані з держзрадником Віктором Медведчуком та його оточенням. Після ухвали суду слідчі ДБР та прокурори мали через державного реєстратора накласти фактичний арешт, але не зробили цього. Відсутність фактичного арешту дозволило здійснити низку змін у компаніях – там постійно змінювалися власники. Серед власників Bihus.Info виявили осіб з оточення народного депутата Вадима Столара, колишнього нардепа Максима Микитася та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Власники фірм змінювались до 2023 року. Після того як Bihus.Info вказав на неаретовані компанії Офіс Генпрокурора разом з Міністерством юстиції анулювали всі реєстраційні дії в трьох з чотирьох цих компаній. Втім, нові власники у суді довели, що попри ухвалу Личаківського суду Львова, мали законне право перереєстровувати частки в компаніях на себе.

15 липня журналісти-розслідувачі Bihus.Info опублікували сюжет, у якому розповіли, що попри ухвалу суду, вказані фірми продовжують користуватися ділянками на березі Дніпра в Києві. Після публікації сюжету,16 липня корпоративні права компаній і земельні ділянки в Офісі Генпрокурора визнали речовим доказом в справі підсанкційного Віктора Медведчука. 19 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо накладення арешту і передачі активу в управління АРМА. У понеділок, 5 серпня, це підтвердили у пресслужбі АРМА.

Нагадаємо, у січні 2023 року Володимир Зеленський через проросійську діяльність припинив громадянство України для депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. У лютому 2023 року Медведчук звернувся до Верховного Суду із вимогою повернути йому та нардепам ОПЗЖ українське громадянство.