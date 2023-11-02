Віктор Медведчук та Оксана Марченко наразі перебувають на території Росії

Маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Віктора Медведчука «Бескид» та його закарпатська дача «Ведмежа діброва» не конфісковані, а перебувають під охороною поліції в інтересах власників. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Bihus.Info, опублікованому в четвер, 2 листопада.

Як повідомляється, особи і компанії, які найняли поліцію охорони в ці об’єкти, змінилися протягом 2022 року.

Столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління державі. Там також досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні. Найняла поліцію охорони в маєток Марченко фізична особа Сіропіл О. М. Журналісти припускають, що мова йде Олександра Сіропола, який був завгоспом особистого маєтку Медведчука. У телефонних книжках інших людей він записаний як «Саша Завгосп Мед», «Саша завхоз Пуща», «Саша Управляющий Пуща», «Александр Вышгородская 152», «Александр Хутор Редьки Борода» тощо. Усе це – назви, що вказують на місце розташування власного маєтку Медведчука під Києвом.

Договір з поліцією охорони Сіропіл підписав у жовтні 2022 р. До того за охорону будинку Марченко платив її син Богдан. З сином Марченко поліція уклала договір невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 р. Тобто попри санкції з блокування усіх активів Медведчука і Марченко, їм, вочевидь, вдається оплачувати послуги поліції охорони в будинку Марченко за допомогою завгоспа Медведчука.

Крім того, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об’єктах Медведчука-Марченко. SPA-готель «Бескид», що розташований в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії «Укркапітал». Історично це фірма Медведчука, але він переписав її на Марченко. Готель під арештом, не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА, зараз готель не працює.

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А місцева поліція охорони також має договір спостереження за цим об’єктом – в готелі «Бескид» оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації. Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія – ТОВ «Файрікс Груп». Зовні вона не веде до Медведчука. Але пояснити бажання цієї фірми оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко.

Дата укладання договору з поліцією охорони в готелі «Бескид», а саме липень 2022 р., також виключає, що поліцію охорони найняли управителі від держави, адже договір укладений ще до передачі готелю в управління АРМА. Судячи з відповіді Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, договір досі чинний.

Закарпатська дача Медведчука «Ведмежа діброва» у с. Жденієво усе ще належить фірмі «Спорт-Тур» Медведчука-Марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована, і тимчасового управителя для неї агентство ще не знайшло. Натомість тут все ще присутня поліція охорони, найнята в інтересах власника.

Як з’ясували Bihus.Info, у серпні 2022 р. Закарпатська поліція охорони уклала договір з тією ж ноунейм-фірмою «Файрікс груп», що й Івано-Франківська поліція охорони в готелі «Бескид». До того, вже під час повномасштабного російського вторгнення, у поліції охорони в закарпатській дачі Медведчука продовжував діяти договір з фірмою-орендарем дачі (у відповіді поліція охорони не вказала її назву).

Орендарем цієї резиденції Медведчука з 2021 р. була компанія ТОВ «Кетінео-Менеджмент». Ця фірма, записана на кіпріота, проходить у справі Управління СБУ в Івано-Франківській області як структура, через яку Медведчук з Марченко з 2021 р., після накладення на них українських санкцій, заводили в Україну гроші російського походження – через імовірно фіктивні договори оренди дачі і готелю «Бескид».

Таким чином, Медведчуку і Марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 р. — за допомогою завгоспа Медведчука і ТОВ «Файрікс груп».