Марченко володіла компаніями через офшори

Служба безпеки України арештувала чергову частину активів ведучої та дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Акції Марченко у сімох компаніях на Одещині становлять майже 740 млн грн, повідомили у п'ятницю, 2 червня, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці арештували акції Оксани Марченко у компаніях, пов'язаних із паливом. Йдеться про корпоративні права:

АТ «Ексімнафтопродукт»;

ПрАТ «Синтез Ойл»;

ПрАТ «Синтез Транзит»;

ТОВ «Укрлоудсистем»;

АТ «Одеснафтопродукт»;

ПрАТ «Чорноморський паливний термінал»;

ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

«Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн. Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави», – повідомили у прес-службі СБУ.

За словами правоохоронців, компанії, активами яких володіла Марченко, мають стратегічне значення у транспортуванні пального та інших вантажів Чорним морем. Оксані Марченко повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій для підриву державної влади). Дружині Медведчука загрожує до восьми років позбавлення волі.