На Одещині СБУ арештувала активи сімох компаній Оксани Марченко
Дружина проросійського нардепа Медведчука мала акції в сімох нафто-паливних компаніях на 740 млн грн
Служба безпеки України арештувала чергову частину активів ведучої та дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Акції Марченко у сімох компаніях на Одещині становлять майже 740 млн грн, повідомили у п'ятницю, 2 червня, у прес-службі СБУ.
Правоохоронці арештували акції Оксани Марченко у компаніях, пов'язаних із паливом. Йдеться про корпоративні права:
- АТ «Ексімнафтопродукт»;
- ПрАТ «Синтез Ойл»;
- ПрАТ «Синтез Транзит»;
- ТОВ «Укрлоудсистем»;
- АТ «Одеснафтопродукт»;
- ПрАТ «Чорноморський паливний термінал»;
- ТОВ «Альбіон Коммодітіз».
«Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн. Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави», – повідомили у прес-службі СБУ.
За словами правоохоронців, компанії, активами яких володіла Марченко, мають стратегічне значення у транспортуванні пального та інших вантажів Чорним морем. Оксані Марченко повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій для підриву державної влади). Дружині Медведчука загрожує до восьми років позбавлення волі.