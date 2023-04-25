Служба безпеки України домоглася арешту акцій Запорізького заводу феросплавів утікачки Оксани Марченко – дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це спецслужба повідомила у вівторок, 25 квітня.

Як йдеться в повідомленні, загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Як наголосили в СБУ, арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати їх на користь держави.

Раніше завдяки СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму понад 6 млрд грн: 23 лютого суд арештував її майно та активи на суму 5,6 млрд грн, а 24 березня – наклав арешт на активи Марченко в заводі «Дніпроспецсталь» на суму 440 млн грн.

Ці заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань. У лютому цього року слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

11 квітня СБУ оголосила Оксану Марченко в розшук. За інформацією правоохоронців, вона переховується в Білорусі та Росії.