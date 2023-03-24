Оксана Марченко втратила активи на стратегічному підприємстві «Дніпроспецсталь»

За матеріалами СБУ арештовано приховані активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн.

Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

До слова, наприкінці лютого суд арештував корпоративні права у 18 компаніях та майно Оксани Марченко у Києві та Ялті. Вартість арештованого становить понад 5,6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру», він перебуває під вартою.