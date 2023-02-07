Віктор Медведчук та Оксана Марченко наразі перебувають за межами України

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. До організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, повідомили в прес-службі СБУ у вівторок, 7 лютого.

Як розповіли у відомстві, саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

«Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострова. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів»«, – йдеться у повідомленні.

Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами росгвардії та МВС РФ.

Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет росіян.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тим часом на сайті Офісу генпрокурора, опубліковане повідомлення про підозру Оксані Марченко в фінансуванні повалення конституційного ладу.

Як зазначається, слідчий в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області Юрій Бобуляк повідомив дружині Віктора Медведчука про те, що вона «підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 110-2 КК України».