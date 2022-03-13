Вагон із позолотою та іншим дорогим наповненням замаскували, аби його не змогли зняти з дронів

Активісти й журналісти знайшли на території маєтку народного депутата-втікача Віктора Медведчука в Пущі-Водиці замаскований залізничний перон, на якому стоїть вагон-ресторан з дорогим наповненням і російською символікою.

Як повідомляє «Слідство.Інфо», залізничний перон із вагоном-рестораном вкритий зеленою маскувальною сіткою. Зовні він схожий на теплицю або оранжерею. Журналісти припускають, що перон з вагоном замаскували від тих, хто знімає маєток з дронів. Як йдеться в матеріалі, «золотий» вагон Медведчуку на день народження подарувала його дружина Оксана Марченко в серпні 2021 року.

На пероні є рейки, лавки для очікування, годинник та ліхтарі. Над пероном висить назва станції – «Дальняя». На рейках стоїть синій вагон-ресторан з написом великими золотими літерами Pullman. Це назва компанії, яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони. Такі вагони-ресторани були популярними у минулому столітті, коли заможні європейці подорожували залізницею.

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Водночас компанія Pullman не була виробником вагона: його виготовила сотня українських майстрів. Дизайнери просто незаконно використали ескізи люксової марки. До слова, замовлення такого вагона в компанії Pullman могло б коштувати до 2,5 млн доларів.

Підлога вагона встелена дорогими килимами. У ньому – багато позолоти, яскраво-червоного оксамиту та білих скатертин. «Це більше схоже на музей, аніж на вагон», – зробили висновок журналісти.

У потязі є основна зала приблизно на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. У барі є склянки з позолоченим гербом Росії. Їх виробляє російський «Кубачінський комбінат», одна така склянка коштує 5 тис. грн. Ліворуч біля барної стійки – настільна лампа від французького бренду Bronze D’Art Français, оздоблена чистим золотом, яка коштує понад 100 тис. грн (це ціна без абажура). Праворуч – кавомашина люксового італійського бренду Elektra. Базова модель такого типу кавоварки коштує від 220 тис. грн. Однак цю модель, ймовірно, робили спеціально на замовлення Медведчуків – вона оздоблена бронзовими малюнками та іншими елементами декору. Тому реальна вартість кавомашини може бути набагато більшою.

Також у вагоні знайшли позолочений самовар. Багато золотих елементів є й у туалеті вагона – вони присутні як на самому унітазі, так і на кнопках зливу води та навіть на шлангу для біде.

Де зараз перебуває кум президента Росії Владіміра Путіна, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук – невідомо. Він втік з-під домашнього арешту у перші дні після нападу Росії на Україну. Його дружина Оксана Марченко, судячи з останнього опублікованого нею відео, зараз у Москві.

Після виходу цього матеріалу «Укрзалізниця» заявила про готовність націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

«Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни. […] Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».