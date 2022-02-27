Голова політради партії «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Першими про це повідомили журналісти ZN.ua, пізніше інформацію про втечу Медведчука підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Достовірність цієї інформації ZN.UA неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар», – йдеться у повідомленні ZN.ua. Журналістам не вдалося наразі отримати офіційний коментар від генпрокурорки Ірини Венедиктової.

Проте інформацію про втечу Медведчука підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. З його слів випливає, що з Медведчука був офіційно знятий домашній арешт.

Точне місце перебування Віктора Медведчука наразі невідоме.

Адвокатка Медчедчука Лариса Чредніченко заявила «Суспільному», що він покинув будинок, де відбував домашній арешт, ще 24 лютого. Вона повідомила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

Нагадаємо, що інформація про те, що Медведчук може втекти, з'явилася ще 21 лютого, коли до будинку політика під'їхали кілька автомобілів і бусів, у які почали вантажити майно. Тоді правоохоронці приїхали за 30 хвилин, заблокували прилеглі вулиці та почали обшукувати автомобілі.

Раніше 67-річному Віктору Медведчуку були офіційно висунуті підозри у низці тяжких злочинів проти національної безпеки.