Медведчук «помилився» у декларації на 73 млн грн

НАЗК під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у нардепа Віктора Медведчука незадекларованого майна вартістю понад 73 млн грн. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

В агенції заявили, що це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році.

Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 га та розміщеного на ній маєтку з навколишніми територіями площею 2,9 тис. м2.

Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн грн. Також не задекларовано земельну ділянку в Криму, право користування якою має його дружина. Крім того, НАЗК встановило, що нардеп не зазначив вартість чотирьох автомобілів:

Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн грн;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн грн;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн грн;

Renault Duster – 500 тис. грн.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину, відповідно до ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ, НАЗК направило до Офісу генерального прокурора.