На території Польщі 20 листопада впали дві ракети Х-101

Президент США Дональд Трамп прокоментував падіння кількох російських безпілотників та ракет, заявивши, що російський диктатор Владімір Путін запустив боєприпаси по Польщі «випадково». Про це він заявив у пʼятницю, 20 листопада, цитує Fox News.

Дональд Трамп заявив, що ракети та безпілотники, випущені в ніч на 20 листопада по території Польщі під час атаки на Львівщину, Росія нібито скерувала випадково. Раніше польське Міноборони заявило, що ця російська атака на Україну за масштабом впливу на Польщу була однією з найбільших від початку повномасштабної війни.

«Путін випадково запускав безпілотники на територію Польщі та кілька невеликих ракет», – сказав Трамп.

Зазначимо, ракети Х-101, уламки яких виявили на території Люблінського та Підкарпатського воєводств, мають довжину 7,45 м та діаметр 74 см. Такі боєприпаси містять в собі боєголовку вагою 400-430 кг.

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Крім того, Трамп відповів на критику з боку премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска щодо відносин американського та російського лідерів. Раніше Туск засудив слова Трампа про те, що Путін є його другом та написав «Боже, захисти нас від таких друзів».

«Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем'єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру. І він переміг завдяки моїй підтримці», – сказав Трамп.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну. Зокрема, під атаку потрапила Львівська область – у Львові знищені квиткові каси залізничної станції Скнилів, а в Стрийському районі зазнав ушкоджень енергообʼєкт. Через атаку на Львівщину загинули дві людини, ще щонайменше 11 зазнали поранень. Унаслідок обстрілу в низці областей також виникли перебої з електропостачанням.