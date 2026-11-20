Після вимоги зупинитися підліток почав тікати

На проспекті Свободи у Львові патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 17-річний підліток. У результаті на неповнолітнього склали низку протоколів. Про це у п'ятницю, 20 листопада, повідомила патрульна поліція Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, під час патрулювання інспектори помітили авто, водій якого їхав смугою громадського транспорту. Патрульні подали сигнал про зупинку, але водій проігнорував вимогу та почав тікати.

«Інспектори відразу передали орієнтування екіпажам та почали переслідувати авто ВАЗ 21083. Під час руху водій продовжував порушувати ПДР», – повідомили патрульні.

Зупинити авто інспекторам вдалося на вулиці Зеленій. Як з'ясувалося, за кермом був 17-річний хлопець без посвідчення водія, у якого виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження перевірки у медзакладі підліток відмовився.

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Патрульні склали на неповнолітнього низку протоколів, зокрема за порушення ПДР, за ігнорування вимоги про зупинку та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Надалі рішення прийматиме суд.