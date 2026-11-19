СБУ викрила двох російських агентів на реєстрації терміналів Starlink

Служба безпеки України викрила двох російських агентів, які оформлювали для росіян понад 160 терміналів супутникового зв’язку Starlink. Про це у четвер, 19 листопада, повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Обох агентів російська спецслужба завербувала через телеграм-канали, де ті шукали швидкий спосіб заробити грошей. Один із затриманих діяв у Миколаєві. Йдеться про 20-річного уродженця Одеси. Із серпня до жовтня 2026 року він зареєстрував для окупантів понад 100 терміналів Starlink. Для цього затриманий використовував паспортні дані третіх осіб, зокрема неповнолітніх. За кожен зареєстрований пристрій російський куратор платив йому 150 доларів, з яких 1 тис. грн затриманий передавав людині, на чиє ім’я оформлював обладнання.

Також СБУ викрила 33-річного мобілізованого жителя Дніпра, який утік із місця служби. За даними правоохоронців, він зареєстрував для окупантів 60 терміналів. Один із них – на власне ім’я, а решту – на інших осіб, а також на фіктивну компанію.

«Обладнання забезпечувало російським військовим супутниковий зв’язок на тимчасово окупованій території України, зокрема для координації бойових дій та управління ударними безпілотниками», – зазначили в ОГП.

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СБУ затримала обох російських агентів та повідомила їм про підозру в державній зраді, а також пособництві державі-агресорці (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.