Лопачак виконує бойові завдання у складі 45-ї ОАБр

Військовослужбовець 45-ї окремої артилерійської бригади та секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак отримав чергове військове звання – підполковника. З присвоєнням нового звання Лопачака у фейсбуці привітав його побратим, полковник Олег Подлівахін, який також служить у лавах 45-ї ОАБр. У дописі він зазначив, що Лопачак пройшов шлях від сержанта до старшого офіцера та командира підрозділу.

«Не кожен здатен залишити статус, комфорт і провладний кабінет, щоб стати на захист держави. Ти пройшов чесний і по-справжньому бойовий шлях – від державної посади, а далі від сержанта до старшого офіцера та командира підрозділу», – написав Олег Подлівахін.

46-річний Маркіян Лопачак захищав Україну у 2014–2016 роках. У березні 2022 року він знову вступив до лав Збройних сил України. Нині Лопачак є командиром дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. До повномасштабного вторгнення обіймав посаду секретаря Львівської міської ради, на яку його обрали у грудні 2020 року. Час від часу він приїжджає до Львова, щоб брати участь у сесіях міської ради, до якої обраний від ВО «Свобода». У двох попередніх скликаннях Лопачак очолював фракцію цієї політичної сили.

У березні 2026 року президент Володимир Зеленський нагородив Маркіяна Лопачака орденом Богдана Хмельницького II ступеня. До цього, у листопаді 2025 року, він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а в листопаді 2023 року – орден Данила Галицького.

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