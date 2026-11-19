У Львові виставили ангари на продаж

«Укрзалізниця» виставила на продаж майновий комплекс у Львові на вулиці Бахматюка, 3. До нього входить 26 інвентарних одиниць нерухомості та сім одиниць рухомого майна. Стартова ціна – 11,8 млн грн без ПДВ. Інформацію про продаж опублікували у четвер, 19 листопада, на Національній електронній біржі.

На продаж виставили: адміністративну будівлю, профілакторій площею майже 965 м², ангар площею 498,6 м², гаражі, склади, котельню, насосну та інші господарські споруди. Також до комплексу належать естакада для миття автомобілів, бензоколонки, резервуари для пального, огорожі, під’їзна дорога та інженерні мережі.

Загальна стартова вартість майна – 11 млн 842 тис. грн без ПДВ. Для участі в аукціоні потрібно сплатити гарантійний внесок у розмірі 1 млн 184 тис. грн та реєстраційний внесок – 1,7 тис. грн.

Аукціон запланували на 4 грудня 2026 року. Пропозиції від учасників приймають до 19 листопада о 14:56. Для проведення торгів потрібно щонайменше дві заявки.

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До слова, «Укрзалізниця» у Львові також виставила на продаж комплекс споруд дорожнього фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив» на вул. Федьковича, 30. Стартова ціна лоту – 36,57 млн грн, торги планують провести 27 листопада.