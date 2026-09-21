З компанією «Віп Стейшин» укладуть договір оренди майже на три роки

АТ «Укрзалізниця» з другого разу здала в оренду на три роки приміщення першого поверху у головній будівлі Львівського залізничного вокзалу. У цьому приміщенні облаштують лаунж-зону для тимчасового перебування та обслуговуватимуть пасажирів із преміальними банківськими картками.

Аукціон провели 18 вересня через електронний майданчик «Prozorro.Продажі». Участь через англійський трираундовий аукціон взяв один учасник. Переможцем стала київська компанія «Віп Стейшин», яка запропонувала за оренду 438,7 м² понад 372 тис. грн на місяць. Це лише на 3,7 тис. грн вище від стартової ціни лоту. Це означає, що за квадратний метр компанія платитиме 848 грн (18,9 доларів за актуальним курсом НБУ).

Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди оренди з переможцем аукціону. З переможцем укладуть договір оренди майже на три роки – 2 роки та 360 днів.

Згідно з умовами оренди, у цьому приміщенні зможуть облаштувати лаунж-зону для пасажирів, також тут обслуговуватимуть власників преміальних банківських карток. Умови договору дозволяють продавати продовольчі, а також підакцизні товари. До слова, з опублікованих на аукціоні світлин видно, що приміщення, яке здають в оренду, раніше слугувало платним залом очікування.

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Фото зі сторінки аукціону

Зазначається, що орендар не може приватизувати це приміщення, проте він може передати його в суборенду. Орендар повинен погодити дизайн-проєкт інтер'єру та екстер'єру, дотримуватися умов охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини та забезпечити його збереження. Нагадаємо, зведений у 1903 році головний залізничний вокзал у Львові є пам’яткою архітектури місцевого значення. Також приміщення має відповідати принципам інклюзивності.

До слова, це вдруге АТ «Укрзалізниця» виставила на аукціон це приміщення. Попереднього разу, на початку вересня, аукціон не відбувся. Прикметно, що тоді участь у торгах взяла та ж компанія «Віп Стейшин», яка запропонувала за місячну оренду 685 тис. грн, що майже на 313 тис. грн менше від теперішньої пропозиції. Причину того, чому аукціон вважався таким, що не відбувся, не зазначено.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Віп Стейшин» зареєстрована у 2018 році у Києві. Засновником та кінцевим бенефіціаром є громадянин Ізраїлю – Вячеслав Коломейський. Керівником компанії зазначена Світлана Світлична. Основна діяльність ТОВ «Віп Стейшин» – обслуговування наземного транспорту.

Додамо, що раніше компанія «Віп Стейшин» облаштувала преміальну зону відпочинку на третьому поверсі Південного залізничного вокзалу в Києві. На сайті зазначено, що лаунж-зона розрахована на 90 посадкових місць. Серед послуг, які пропонують: переговорні кімнати, допомога з багажем, замовлення трансферу або таксі, спеціальне меню та кейтеринг, душову кімнату, персональний супровід пасажирів, зустріч клієнтів. Зазначається, що власники преміальних карток Mastercard можуть скористатися спеціальними умовами довгострокового та короткострокового паркування.

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET , співвласники «Львівських круасанів» 3 вересня виграли аукціон на оренду приміщень головного залізничного вокзалу у Львові та планують відкрити великий фудкорт із книгарнею та сувенірними крамницями. Йдеться про оренду нежитлових приміщень 1-го, 2-го поверху площею 1096 м² та частину пішохідної площі перед спорудою головного вокзалу станції Львів – 124,7 м². За оренду майже 1220 м² компанія платитиме понад 2,1 млн грн на місяць. Тобто за квадратний метр компанія платитиме 1720 грн (38,5 доларів за тодішнім курсом НБУ).