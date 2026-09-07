На Залізничному вокзалі відкриють нову локацію Львівських круасанів

Компанія «1708», співвласникам якої належить мережа «Львівські круасани», виграла аукціон на оренду приміщень головного залізничного вокзалу у Львові. Там планують відкрити великий фудкорт із книгарнею та сувенірними крамницями.

Переможець торгів запропонував за оренду майже 1220 м² понад 2,1 млн грн на місяць. Це у 2,5 раза більше від стартової ціни – 835 тис. грн. Як свідчать результати аукціону на «Prozorro. Продажі», торги відбулися 3 вересня. За приміщення також змагалися «Газда Груп», яка запропонувала 1,9 млн грн на місяць, та «Холдинг емоцій !FEST» із пропозицією 1,7 млн грн.

Що відкриють на Львівському вокзалі?

Орендар отримає 1096 м² на першому та другому поверхах головної будівлі вокзалу, а також близько 125 м² площі перед нею. Договір укладуть майже на три роки з можливістю продовження.

Найбільша частина приміщень розташована на першому поверсі. Зокрема, 286 м² займає ресторанний зал, ще 115 м² – кухня. Тут дозволено розміщувати заклади харчування та продавати підакцизні товари.

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Як пише Forbes. Ukraine, ТОВ «1708» планує облаштувати на вокзалі фудкорт із загальною зоною для відвідувачів. Там мають представити кілька ресторанних і фастфуд-брендів компанії. Також до проєкту планують залучити продавців книжок і сувенірів.

CEO і керуючий партнер компанії Володимир Гнатюк зазначив, що остаточну концепцію простору ще розробляють. Відкрити фудкорт компанія розраховує до різдвяних свят 2026 року.

Довідково. ТОВ «1708» належить вісьмом акціонерам. Найбільші частки – по 16,67% – мають Руслан Печенко та Юрій Дземінський. Вони також є співвласниками мереж «Львівські круасани», 1708pizza та Puffy Pancakes.

До слова, один заклад «Львівських круасанів» уже працює на Львівському вокзалі, його відкрили у квітні 2026 року.

«Маємо хороший досвід роботи у цій локації, а тому віримо в сильну бізнес-модель тут», – зазначив Володимир Гнатюк.

Скільки можуть інвестувати у проєкт

За оцінкою власника «Газда Груп» Василя Бундза, який також брав участь в аукціоні, облаштування такого простору потребуватиме щонайменше 500 тис. доларів інвестицій.

Як писав ZAXID.NET, сучасна будівля головного залізничного вокзалу у Львові побудована у 1903 році. Об’єкт належить до об’єктів культурної спадщини, що означає, що орендар зобов’язаний дотримуватися умов пам’ятки культурної спадщини та забезпечувати його збереження.

Серед переваг локації експерти називають великий потік людей. Водночас він залежить від роботи залізниці та безпекової ситуації. Через масштаб приміщень, складну інженерію фудкорту й потребу в погодженнях відкрити заклад до кінця року буде непросто.