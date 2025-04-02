Мережа пекарень Lviv Croissants працює з 2015 року

Наприкінці квітня 2025 року у центрі столиці Південної Кореї Сеулі запрацює перший заклад від Lviv Croissants. Компанія наразі шукає працівників для нового закладу. Інформацію про відкриття ZAXID.NET підтвердили у Lviv Croissants.

«Цей заклад на етапі будівництва. Офіційне відкриття й вся підтверджена інформація буде лише за місяць. Ми відкриваємось вкінці квітня. Заклад буде в ТРЦ в Сеулі. Там досить жорсткі дедлайни. Зараз команда нашого міжнародного франчайзингу посилено готується», – розповіли у Lviv Croissants.

Зазначимо, що оголошення про пошук менеджера для Lviv Croissants в Сеулі з'явилося у групі «Українці в Кореї» у Facebook 29 березня. У публікації йдеться, що заклад працюватиме у ТРЦ Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong.

Нагадаємо, що у січні 2025 року компанія Lviv Croissants відкрила свою першу пекарню у Франції. Заклад працює у Каннах на вулиці Rue d’Antibes.

Lviv Croissants – це міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яку заснували 2015 року. Вона входить до групи компаній Fast Food Franchising Group. Засновниками Lviv Croissants є Андрій та Євген Галицькі, Орест Печенко та Юрій Загродський. Перша пекарня компанії запрацювала 5 березня 2015 року у Львові у проїзді Крива Липа, 9. Мережа Lviv Croissants налічує 180 закладів по всій Україні. Також компанія відкрила 11 пекарень у Польщі та по одному закладу у Словаччині, Чехії, Франції й США.