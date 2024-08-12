Перший заклад мережі в Америці відкрився 10 серпня у Розвелі

Компанія Lviv Croissants повідомила про відкриття свого першого партнерського закладу у США. Пекарня працює у передмісті Атланти, штат Джорджія і вже приймає перших гостей.

Засновник Lviv Croissants Андрій Галицький у межах Форуму підприємців Forbes розповідав, що компанія два роки готувалась до виходу на ринок США. Натомість у Європі така підготовка займає до пʼяти місяців.

Співвласником і CEO американського ресторану став місцевий підприємець Бретт Ларрабі, з яким Галицький познайомився на виставці франчайзингу в Нью-Йорку у 2018 році. Ларрабі 37 років працює у сфері ресторанного франчайзингу, зокрема розвивав американські бренди Five Guys, Famous Daves BBQ, Little Caesars, Subway і Pancheros, пише Forbes. Разом партнери вклали 220 тис. доларів в пекарню Lviv Croissants і місцеве виробництво заморожених круасанів.

Lviv Croissants – франчайзингова мережа ресторанів, що спеціалізується на виготовленні круасанів. Lviv Croissants вийшли на європейський ринок восени 2022 року з відкриття закладів у Польщі. Сьогодні мережа нараховує 170 закладів в Україні, 11 у Польщі та один у Словаччині. Входить до групи компаній Fast Food Franchising Group. Засновниками «Львівських круасанів» є Андрій та Євген Галицькі, Орест Печенко та Юрій Загродський.

Нагадаємо, у червні «Львівські круасани» відкрили перший заклад у Словаччині – у центрі Братислави. Круасани, які продають у Словаччині, виготовляють у Львові, а меню словацького закладу базується, як і українське, на круасанах із різними начинками. Також до нього додали кілька позицій, адаптованих під смаки словаків.