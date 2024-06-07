Заклад пропрацював 2,5 місяці

Перший заклад львівської мережі «П’яна вишня», що відкрився у Лондоні 15 березня 2024 року, закривається. Про це повідомляє AIN.Business з посиланням на холдинг емоцій «!Фест».

Проблема у закладі виникла через те, що франчайзі у Лондоні отримали ліцензію ресторану, а не бару. Через це у закладі не могли обслуговувати гостей, які замовляли лише напої. Тож заклад закривається.

Холдинг емоцій «!Фест» шукає нових партнерів, щоб відкрити новий заклад у Великій Британії, пише журналіст Ярослав Друзюк.

Довідково. Бренд «П’яна вишня» від Холдингу емоцій «!Фест» з’явився у Львові у 2015 році. Сьогодні понад 60 закладів бренду працюють в Україні, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові, країнах Балтії.