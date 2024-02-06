Персонал закладу частково буде українським

На початку березня у центрі Лондона відкриється бар «П’яна вишня» від львівського Холдингу емоцій «!Фест». Про це у коментарі ZAXID.NET розповів PR-директор холдингу Тарас Маселко.

Заклад працюватиме за моделлю франшизи, операційний партнер холдингу у Лондоні – виходець з України. Також команда закладу частково складатиметься з українців.

«П’яна вишня» у Лондоні працюватиме за такою ж схемою, як у Львові та в інших містах і країнах: тут продаватимуть холодну і гарячу фірмову настоянку, шоколад, солоні закуски, також настоянку можна буде придбати пляшками.

«На кого орієнтуватиметься заклад? На всіх. Звісно, що сподіваємось бачити там українців, але також хочемо бачити й іноземців, для цього мережі і виходять за кордон, це такий об’єднавчий момент», – говорить Тарас Маселко.

Спочатку планувалося, що «П’яна вишня» у Лондоні запрацює вже 20-го лютого, але через складну процедуру оренди приміщення і отримання дозвільних документів, відкриття може затриматися на кілька днів.

«Думаємо, відкриття буде наприкінці лютого або й на початку березня», – сказав Тарас Маселко.

Довідково. Бренд «П’яна вишня» від Холдингу емоцій «!Фест» з’явився у Львові у 2015 році. Сьогодні понад 60 закладів бренду працюють в Україні, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові, країнах Балтії. Велика Британія стане 10-ю країною, де відкриється «П’яна вишня».