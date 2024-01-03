Заклади зі Львова є по всій Україні

«Львівські круасани» і !Fest очолили перелік найбільших ресторанних мереж в Україні за підсумками року, що оприлюднив журнал Forbes Україна. Критерієм оцінки була кількість закладів в мережі. Під час оцінювання не враховували заклади великих мереж, наприклад, закладів на АЗС, а лише ресторани і кав’ярні.

На першому місці – «Львівські круасани», що мають 153 заклади в Україні, із яких 120 – за франшизою. Друге місце за кількістю ресторанів посів львівський «Холдинг емоцій !Fest», що має 105 ресторані, частина з яких також працює за франшизою. А мережа McDonaldʼs, що 31 грудня відкрила свій 101-й ресторан, посіла лише третє місце.

До десятки найбільших ресторанних мереж також увійшли:

Gastrofamily Дмитра Борисова (66 закладів);

Domino’s Pizza (65 закладів)

KFC (56 закладів);

Pizza Celentano (50 закладів);

«Пузата хата» (36 закладів);

«Чорноморка» (31 заклад);

«Сушия» (22 заклади).

У Forbes додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, кількість закладів громадського харчування скоротилась із 36,5 тис. до 32 тис, з яких 6,5 тис. – ресторани, 6 тис. – кав’ярні.