Низка львівських компаній і ТРЦ увійшла до переліку найкращих рітейлерів-2023
Рейтинг склала Асоціація рітейлерів України
До теми
Минулого тижня у Києві відбулася церемонія нагородження RAU Awards 2023, де Асоціація рітейлерів України нагородила переможців конкурсів «Рітейлер року» та «Найкращий ТРЦ/Shopping Centre Awards». Про це ідеться на сайті Асоціації.
Низка львівських торгівельних мереж і ТРЦ увійшли до переліку найкращих в своїх категоріях за оцінками експертного журі. Журі відзначило:
- Мережу «Галицька свіжина» – третє місце в категорії «Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG»;
- Мережу «Лео Кераміка» – третє місце в категорії «Рітейлер року в сегменті товарів для будівництва та ремонту»;
- Мережу ОККО – перше місце в категорії «Рітейлер року в сегменті ПЕК»;
- ТРЦ Forum Lviv – перше місце в категорії «Найращий середній ТРЦ в містах-мільйонниках (GLA від 20 тис. м2 до 39,9 тис. м2);
- «Епіцентр Сокільники» – друге місце в категорії «Відкриття року в девелопменті».
Переможців визначили голосуванням експертної ради, в яку увійшли власники і топ-менеджери провідних компаній сфер рітейлу та девелопменту, керівники консалтингових компаній, авторитетні експерти ринку рітейлу, а також відкритим голосуванням учасників ринку.