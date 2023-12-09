Львів'ян відзначили у п'яти категоріях

Минулого тижня у Києві відбулася церемонія нагородження RAU Awards 2023, де Асоціація рітейлерів України нагородила переможців конкурсів «Рітейлер року» та «Найкращий ТРЦ/Shopping Centre Awards». Про це ідеться на сайті Асоціації.

Низка львівських торгівельних мереж і ТРЦ увійшли до переліку найкращих в своїх категоріях за оцінками експертного журі. Журі відзначило:

Мережу «Галицька свіжина» – третє місце в категорії «Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG»;

– третє місце в категорії «Магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG»; Мережу «Лео Кераміка» – третє місце в категорії «Рітейлер року в сегменті товарів для будівництва та ремонту»;

– третє місце в категорії «Рітейлер року в сегменті товарів для будівництва та ремонту»; Мережу ОККО – перше місце в категорії «Рітейлер року в сегменті ПЕК»;

– перше місце в категорії «Рітейлер року в сегменті ПЕК»; ТРЦ Forum Lviv – перше місце в категорії «Найращий середній ТРЦ в містах-мільйонниках (GLA від 20 тис. м 2 до 39,9 тис. м 2 );

– перше місце в категорії «Найращий середній ТРЦ в містах-мільйонниках (GLA від 20 тис. м до 39,9 тис. м ); «Епіцентр Сокільники» – друге місце в категорії «Відкриття року в девелопменті».

Переможців визначили голосуванням експертної ради, в яку увійшли власники і топ-менеджери провідних компаній сфер рітейлу та девелопменту, керівники консалтингових компаній, авторитетні експерти ринку рітейлу, а також відкритим голосуванням учасників ринку.