Представниці бренду Dodo Socks на міжнародній індустріальній виставці в Японії

Львівський бренд шкарпеток Dodo Socks виходить на ринок Японії. Домовитись про продаж своєї продукції в Японії бренду вдалося під час міжнародної індустріальної виставки в Кобе, що проходила восени. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Для виставки в Японії бренд Dodo Socks підготував спеціальний новий дизайн з журавлями та привіз шкарпетки зі свого асортименту, розповіла представниця бренду Ксенія Лазорик.

«Ми дуже вирізнялися з-поміж усіх на цій виставці, тому що в нас було щось таке невеличке і кольорове. Спершу ми дарували ці шкарпетки, а потім нам порадили, щоб ми дарували їх за донати. Тож за другий день виставки ми зібрали 90 тисяч єн донатів. Ми пороздавали все, що в нас було, тому навіть просили, щоб нам довідправили шкарпеток», – сказала Ксенія Лазорик.

На виставці компанії вдалося домовитись про партнерство з японським бізнесом і зараз партія продукції Dodo Socks готується до відправки в Японію. Упродовж тестового періоду, що триватиме півроку, цю продукцію продаватимуть у роздрібних магазинах.

«Ми повністю адаптували всі етикетки, підібрали для них дизайни. Також працюємо над окремим дизайном з тваринами і плануємо співпрацювати з японськими зоопарками – будемо там ексклюзивними представниками», – розповіли у компанії Dodo Socks.

Торгову місію для львівських підприємців на Міжнародну індустріальну виставку в Японії цього року організувало управління інвестицій та проектів Львівської міськради в межах співпраці з муніципалітетом міста Кобе у партнерстві із ГО «Клуб Ділових Людей Україна» та за фінансової підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».