Херсонці Олег Коноваленко і Юрій Зелінській 25 років працювали у продажах алкоголю. А тоді вирішили відкрити свою пивоварню, де варилося б пиво, що найкраще пасує спекотному і морському місту та полюбиться його мешканцям. Перші шість тонн пива Південна степова броварня «Дрофа» зварила у червні 2019 року, а у вересні завод запрацював на повну. При ньому також відкрили величезний магазин, де можна було придбати не лише крафтове південне пиво, а й усе до пива, для пивного відпочинку і пікніків. У Херсоні крафтового пива бракувало – до магазину стояли черги.

Пивоварня зростала із року в рік, навіть карантин не став на заваді – улюблене пиво херсонці купували додому. Перед повномасштабним вторгненням Росії «Дрофа» варила 17 видів пива, продавала близько 200 тонн на місяць. Працювала мережа із восьми фірмових магазинів. На заводі було 80 працівників. Також пиво їхало на крани в різні заклади Херсона та області.

ZAXID.NET розповідає, як броварні вдалося пережити окупацію попри погрози росіян та спроби забрати бізнес, а також виживання після звільнення Херсона.

Фірмовий магазин на пивоварні до війни

«Ми – одне із небагатьох підприємств, що зараз працює в Херсоні»

«За минулі півгодини по Херсону було три прильоти. О, знову вибух. Так і живемо», – так починаємо розмову із директором херсонської пивоварні «Дрофа» Володимиром Шеменковим.

Ці слова якнайповніше описують умови, в яких після деокупації Херсона вже рік намагається працювати пивоварня. На фоні щоденних прильотів по місту, загибелі друзів і знайомих, запитання про те, як змінилися економічні показники пивоварні за час окупації і життя на лінії фронту, Володимир Шеменков вважає неважливими.

«Всі наші показники впали у кращому випадку на 80%. Зараз працюють 15 людей. Ми – одне з небагатьох великих підприємств, що зараз працюють у місті. Недавно мене запрошували в обласну адміністрацію – там давали грамоти бізнесу, що зараз працює. Нас там було лише троє», – говорить Володимир Шеменков.

До початку великої війни «Дрофа» варила 200 тонн пива на місяць, зараз – менше 20 тонн, говорить маркетологиня пивоварні Любов Шибецька. Планується відкриття фірмового магазину в Одесі, в Херсоні ж довелося скоротити штат продавців. Через інтернет-магазин «Дрофи» проходить лише одне замовлення на день.

«Автомат – до вуха, берці – на обличчя»

Після майже миттєвої окупації Херсона «Дрофа» відновила роботу наприкінці березня – були запаси сировини, а люди потребували роботи. Та після одного з прильотів на підприємстві завалилася стіна – і вже нічого не варили.

Але і не зачинялись. Коли в місті виникли проблеми з готівкою, згадує Володимир Шеменков, він через термінали магазинів знімав пенсії літнім людям.

«А на кранах у нас було молоко, щоб люди мали», – додає він.

Коли в Херсоні не було світла і води, на «Дрофа» людям розливали питну воду зі свердловини

Упродовж понад півроку «Дрофа» продовжувала працювати за українським законодавством і платити податки в український бюджет попри неодноразові пропозиції, а потім і погрози російських окупантів на випадок, якщо пивоварня не перереєструється за російськими законами.

«Це була принципова позиція співвласників і моя», – каже директор пивоварні.

Окупанти захопили завод і магазин при ньому 7 жовтня 2022 року. «Прийшли, приставили мені автомат до вуха, берці на обличчя, і сказали, що пивоварня тепер належить Російській Федерації. Хто проти – поїде на підвал», – згадує Володимир Шеменков.

Окупанти, яких представляв місцевий колаборант, привели на завод свою охорону і свою бухгалтерію. Володимир Шеменков зідзвонився з власниками, і вони вирішили, що чоловік залишиться на заводі – буде стежити за росіянами.

«Я на руці записував номери машин, що приїжджали. Потім із поштової скриньки діставав другий телефон і йшов ловити Wi-Fi у кафе, щоб не передавати інформацію через домашній інтернет. Стрьомно, але як вже було», – розповідає Володимир Шеменков.

«Хочу, щоб влада нас почула»

Після деокупації у «Дрофи» залишилося три фірмові магазини в Херсоні. Зараз є лише один продавець. Імовірно, магазини будуть закривати, адже немає змоги платити податки, зарплату, комуналку і нічого не заробляти.

У Херсоні будь-який алкоголь можна продавати лише з 10:00 до 15:00. У цей час, пояснює директор «Дрофи», люди, які ще залишилися в місті, переважно на роботі або зайняті справами, що можна вирішити тільки вдень. Тож просто немає кому купувати пиво.

«Ми написали листа в ОВА, щоб час продажу пива продовжили хоча б до 18:00. Люди би купували, бюджет отримував би податок, зокрема – військовий податок. Нам відповіли, що ні, не можна. Є люди, які порушують ці правила, але ми цього робити не будемо. Зараз ідемо у дуже великий мінус», – каже Володимир Шеменков.

У співвласників «Дрофи», говорить директор, є принцип – людяність. Це означає працювати і платити людям зарплату навіть з власної кишені, допоки можливо.

«Наш план – вижити», – підсумовує директор «Дрофи».

Володимир Шеменков ще розповідає, як за 5 метрів від його машини під час руху вибухнула міна, як він на власні очі бачив, як від осколків боєприпасів гинуть люди. Потім знову рахує прильоти – цього разу їх вісім.

«Не кажіть херсонцям “бережіть себе”. Ми не знаємо, як це зробити», – говорить він.

«Відкриємо в Херсоні новий цех»

Зараз «Дрофа» шукає партнерів – усіх, хто хоче продавати південне незламне пиво у своїх магазинах, ресторанах і барах. Потрібні також дистриб’ютори в різних регіонах, говорить маркетологиня компанії Любов Шибецька.

Сьогодні пиво «Дрофа» можна придбати в інтернет-магазині пивоварні, у деяких локаціях в Миколаєві, Одесі і Києві. У середині грудня відбудеться відкриття фірмового магазину в Одесі – «Дрофа» шукатиме свого клієнта і тут.

«Плануємо також випускати дистиляти. Якраз набрав чинності закон про крафтових виробників міцних алкогольних напоїв. Зараз працюємо над документами – це не те, щоб складно, але потребує часу. Вивчаємо обладнання, під нього потрібен новий цех, бо там зовсім інші вимоги, ніж до пива. Розробляємо логотип, назву, підбираємо пляшки і бочки, вирішуємо, які саме дистиляти це будуть. Технолог активно працює», – ділиться планами Любов Шибецька.

Новий цех буде в Херсоні, впевнено додає вона. «Дрофа» вірить, що місто переживе жахіття, що кояться там зараз, і всі херсонці повернуться додому.