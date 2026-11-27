PlayCity перевірятиме операторів лотерей навіть під час воєнного стану

Уряд дозволив державному агентству PlayCity проводити планові перевірки операторів лотерей навіть під час воєнного стану. Це має відновити державний контроль за дотриманням ліцензійних умов і вимог законодавства на лотерейному ринку. Про це повідомила пресслужба PlayCity.

Для цього уряд підтримав зміни до постанови №303, яка регулює проведення державного нагляду та контролю в умовах воєнного стану. Тож тепер агентство зможе планово перевіряти діяльність операторів лотерей. У PlayCity зазначили, що понад 12 років такі перевірки не проводили через відсутність необхідної нормативної бази. Ситуація змінилася в листопаді 2025 року, коли уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей.

У 2026 році державний бюджет уперше отримав 72,6 млн грн ліцензійних платежів від операторів лотерей. Наступним етапом реформування ринку стало відновлення планового контролю за їхньою роботою. В агентстві пояснили, що перевірки дадуть змогу комплексно оцінювати дотримання операторами вимог законодавства та ліцензійних умов. Це також має посилити захист прав та законних інтересів учасників лотерей.

«Запровадження ліцензійних умов і відновлення планових перевірок – послідовні етапи реформування лотерейного ринку, що забезпечать дієвий механізм державного контролю», – додали у PlayCity.

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Як писав ZAXID.NET, у лютому «Українська національна лотерея» першою серед операторів отримала ліцензію на організацію та проведення лотерей в Україні.