Tribuna отримала другий штраф у розмірі 5,2 млн грн

Державне агентство PlayCity оштрафувало ТОВ «Спорт Сьогодні», яке керує спортивним онлайн-медіа Tribuna, на 5,2 млн грн за рекламу нелегальних азартних ігор. Про це регулятор повідомив 26 жовтня.

Це вже другий штраф для компанії за подібне порушення. Як наголосили у PlayCity, медіа продовжувало розміщувати рекламу азартних ігор, використовуючи бренд, під яким організовують нелегальні азартні ігри.

Чому PlayCity повторно оштрафувало Tribuna?

У жовтні 2025 року регулятор штрафував ТОВ «Спорт Сьогодні» на 4,8 млн грн за приховану рекламу нелегальних букмекерів. Тоді компанія не погодилася з рішенням і звернулася до суду. Суд першої інстанції підтримав позицію PlayCity, після чого «Спорт Сьогодні» подало апеляційну скаргу.

Попри судовий спір щодо попереднього штрафу, за інформацією регулятора, медіа продовжило розміщувати рекламу нелегальних азартних ігор. За це агентство застосувало нову штрафну санкцію, а саме 5,2 млн грн.

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Що треба знати про штрафи за рекламу азартних ігор?

PlayCity регулює ринок азартних ігор і лотерей в Україні. У 2025 році агентство почало застосовувати штрафи до медіа та блогерів за порушення правил реклами азартних ігор. Зокрема, у липні 2025 року регулятор оштрафував IT-медіа dev.ua та Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн кожного.

Наприкінці 2025 року голова PlayCity Геннадій Новіков заявляв про намір диференціювати штрафи залежно від рівня суспільного ризику порушення. У травні 2026 року в інтерв’ю Forbes Ukraine він повідомив, що жоден із накладених агентством штрафів не було сплачено повністю.

Як писав ZAXID.NET, Геннадій Новіков повідомив про своє звільнення 16 липня 2026 року, а 26 серпня 2026 року Кабмін призначив тимчасовим очільником агентства Олексія Томашука.

До слова, штрафи за рекламу азартних ігор отримують і спортивні структури. Так, у квітні 2026 року PlayCity наклало 5 млн грн штрафу на ФК «Шахтар» за рекламу на сайті клубу. А 6 жовтня агентство оштрафувало «УАФ Маркетинг» на майже 5,2 млн грн за просування онлайн-казино як титульного спонсора Кубка України сезону 2026/2027.