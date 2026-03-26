Держава забрала ліцензію у «Патріота»

Регулятор ринку азартних ігор, державна агенція «ПлейСіті» (PlayCity) анулювала ліцензію оператора лотерей «Патріот» через невідповідність кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам. Про це 26 березня повідомила пресслужба агенції. Дозвіл на лотереї компанія отримала менше ніж місяць тому.

Підставою для анулювання ліцензії стала інформація, надана Державним бюро розслідувань (ДБР).

«Рішення реалізували у зв’язку з невідповідністю кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам», – йдеться в заяві «ПлейСіті». Водночас інших подробиць, зокрема даних про власників та можливі порушення, в повідомленні не міститься.

Як писав ZAXID.NET, у січні цього року агенція «Плейсіті» завершила конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей. Його переможцями без конкуренції стали «М.С.Л.», «Патріот» та «Українська національна лотерея». Це компанії, які багато років працюють на цьому ринку.

На початку березня поточного року три оператори лотерей сплатили по 24,2 млн грн кожен за отримані ліцензії у державний бюджет.

ПрАТ «Патріот» було створене 1997 року. Їхні лотереї – «Козирна масть», «Чесна гра», «Азарт», «Фарт» тощо. Раніше 100% акцій «Патріота» належали кіпрській Cehriba Investments Limited. Ця компанія входила в інвестиційний холдинг Finstar російського мільярдера Олега Бойка.

У вересні 2015 року власник змінився. Після введення санкцій проти «Патріота» через зв’язки компанії з РФ Бойка замінив український банкір, колишній голова правління «Ощадбанку» Олександр Морозов.

Наразі ПрАТ «Патріот» повністю належить британській Andalidi Invest Ltd, а кінцевим бенефіціарним власником вказаний Андрій Матюха. Це власник групи Favbet (звичайні та онлайн-казино, беттінг, мережа залів гральних автоматів).

Наприкінці 2025 року група компаній Favbet заявила повне блокування видаткових операцій на своїх банківських рахунках. Це вплинуло на звільнення працівників та виплати клієнтам.

Тоді група звинувачувала голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. За їхніми словами, блокування банківських рахунків відбулося за його сприяння. Гетманцев заперечував свою причетність, а перед тим в дописі у соцмережах критикував власника компанії Андрія Матюху за те, що той нібито має російське громадянство. У Favbet стверджували, що інформація про громадянство РФ є неправдивою.