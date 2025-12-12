Блогерка має сотні тисяч підписників в інстаграмі

Державне агентство з контролю грального бізнесу PlayCity оштрафувало відому блогерку з Дніпра Анну Алхімову (Анна Алхім) за незаконну рекламу азартних ігор. Вона отримала штраф у майже 5 млн грн, повідомили у пресслужбі міністерства цифрової трансформації у пʼятницю, 12 грудня.

«Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4,8 млн гривень», – повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Зазначимо, під штраф підпадають блогери, які не дотримуються правил рекламного законодавства щодо казино, зокрема:

демонструють інтерфейс гри, ставки чи виграші;

просувають бренди нелегальних організаторів;

обіцяють бонуси, «гру безплатно» чи інші переваги;

подають азартні ігри як спосіб легкого доходу;

маскують рекламу під особистий досвід.

Анна Алхім має кілька інстаграм-сторінок. Основний акаунт блогерки має понад 450 тис. підписників. На момент публікації Алхім не коментувала штраф.

Зазначимо, за пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів. Загальна сума штрафів – 62,7 млн грн.

Нагадаємо, у травні львівська депутатка Наталія Піпа повідомила, що поліція відкрила провадження проти Анни Алхім за розпалювання національної ворожнечі. Раніше Анна Алхім заявляла, що «Путін – красавчик», «українці – терпіли», а західні області України – «завод дебілів». Також вона зустрічалася у Франції з російським блогером.

Згодом поліція відкрила справи про держзраду Алхім – зокрема, справа стосується публікації блогерки про місця розташування лікарень, в яких проходять лікування українські військовослужбовці.