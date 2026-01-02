Президент вже доручив новому керівнику ОП оновити стратегічні основи оборони України

Президент України Володимир Зеленський запропонував керівнику Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенанту Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Відповідну заяву глава держави зробив у п’ятницю, 2 січня.

«Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів», – йдеться у повідомленні президента.

Президент вже доручив новому керівнику ОП оновити стратегічні основи оборони України.

«Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки», – додав Зеленський.

Буданов прийняв пропозицію Зеленського

Оновлення. Кирило Буданов повідомив, що погодився на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

«Продовжую служити Україні. Посаду керівника Офісу Президента розглядаю як черговий рубіж відповідальності перед державою. Для мене це велика честь і водночас відповідальність – у визначальний для країни час зосередитися на ключових питаннях стратегічної безпеки», – зазначив Буданов.

У грудні 2025 року прізвище Буданова лунало серед кандидатів на посаду голови ОП поруч із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, міністром оборони Денисом Шмигалем, заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею, заступником керівника ОПУ Павлом Палісою.

У липні 2025 року The Economist повідомляв, що тодішній керівник ОП Андрій Єрмак дев’ять разів пробував домогтися звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР МО.

Хто такий Кирило Буданов

Кирилу Буданову 39 років, він кадровий військовий. Начальником ГУР МО Буданов став 5 серпня 2020 року у віці 34 роки. До того працював заступник директора департаменту Служби зовнішньої розвідки. Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (2003—2007), факультет аеромобільних військ. Після закінчення якого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони.

Кирило Буданов має звання генерал-лейтенанта і військовий досвід, здобутий під час російсько-української війни. Зокрема, у 2016 році він брав участь у спецоперації «Рейд у Крим», яка тривала 6-8 серпня. Під час цієї спецоперації очолювана Будановим група з п’яти спецпризначенців висадилась на західному узбережжі окупованого Росією півострова Крим. Мета висадки полягала у доставці озброєння та вибухівки до спеціально підготовленого місця поблизу російських військових об'єктів, які Росія могла використовувати в разі початку повномасштабної агресії проти України. Під час рейду групі Кирила Буданова довелося вступити в бій з російською спецгрупою «Вимпел». За словами самого Кирила Буданова, бій тривав дві хвилини. Українські бійці знищили російську групу разом із їхнім командиром, героєм двох чеченських воєн. Група Буданова покинула Крим без втрат.