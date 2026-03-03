Виставка показує, як український південь з курортного перетворився на мілітарну зону

У Національному музеї імені Андрея Шептицького 27 лютого відкрилась виставка картин митця-військового Стаса Жалобнюка «Тут Україна: Чорне море». Побачити картини можна до 12 квітня, повідомили ZAXID.NET організатори.

Картини, на яких домінує чорний колір та мілітарні метафори, демонструють, як війна змінила сприйняття українського півдня: від зони відпочинку до стратегічного простору боротьби за незалежність та пам’ять.

Роботи Стаса Жалобнюка в Національному музеї Шептицького у Львовві (Фото організаторів)

Пейзаж у роботах художника більше не є нейтральним – це новий мілітарний український пейзаж. Чорне море у творах Стаса жалобнюка постає як стратегічний простір і ресурс, а не як курортний ландшафт.

«Проєкт порушує питання відповідальності митця в умовах війни та пропонує глядачеві визначитися з власною позицією в сучасній боротьбі наративів. Адже всі ми – учасники цієї боротьби: або суб’єкти, або жертви. Вибір – за нами», – говорять організатори.

Довідково. Стас Жалобнюк (нар. 1976, Одеса) – український художник, представник одеської школи живопису. Закінчив Одеське державне художньо-театральне училище ім. М. Б. Грекова (2001). Учасник виставок з 1999 року.

Працює у змішаних техніках, поєднуючи живопис з елементами колажу асамбляжу. Твори художника зберігаються у фондах десятків національних та обласних музеїв України, серед яких – Одеський національний художній музей, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Національний музей Тараса Шевченка та інші колекції.