У 2024 році площі посіву гречки скоротились до 90,3 тисячі гектарів, у 2025 році – до 58,5 тис. га.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що на початку повномасштабної війни ринок гречки зростав. Зокрема, посівні площі розширювали на тлі економічної привабливості культури. Проте ситуація змінилась у 2024 році.

Якими були посіви гречки до 2024 року?

Експертка пояснила, що у 2019 – 2023 роках, попри повномасштабну війну, зібрані площі посівів збільшувались. Хоч війна й негативно вплинула на зерновий ринок, щодо гречки були позитивні результати. Зокрема, через сприятливу цінову кон'юнктуру та припинення імпорту з Росії.

«У результаті 2022 року вперше за останнє десятиріччя виробництво гречки в Україні перевищило наше внутрішнє споживання в 1,5 раза. Це дозволило сформувати внутрішній запас крупи, запобігти її дефіциту й стабілізувати тенденцію цінового зростання», – розповіла Черемісіна.

За її словами, у 2023 році врожай вдвічі перевищив внутрішні потреби ринку. Саме тому ціна гречки надалі знизилась та залишилась сприятливою. Світлана Черемісіна підсумувала, що протягом 2019 – 2023 року:

посівні площі зросли з 69,2 тисячі гектарів до 147,9 тис. га;

обсяг виробництва зріс у 2,5 раза: з 85 тисяч тонн до 210,7 тис. т.

Далі ж скоротились площі посіву та валовий збір гречки. Зокрема, у 2024 році – до 90,3 тисячі гектарів, у 2025 році – до 58,5 тис. га.

Чи буде дефіцит гречки в Україні?

«Враховуючи традиційний рівень внутрішнього споживання гречки у 100 – 110 тисяч тонн на рік, за даними урожаю 2025 року у 70,8 тис. т спостерігається дефіцит у розмірі 30 – 35 тис. т. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу», – пояснила експертка.

За її словами, ціна гречки у 2025 році зросла. Зокрема, у січні – вересні гречка коштувала орієнтовно 35,17 – 35,99 грн/кг. У жовтні – грудні виросла до 44,88 грн. У 2026 році гречка продовжує дорожчати:

у січні 2026 року – 47,45 грн/кг,

у лютому – зросла до 50,82 грн/кг.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що до серпня 2026 року гречка коштуватиме на 10 – 25% більше, ніж зараз.

Черемісіна переконана, що до початку надходження нового врожаю за кілограм гречки доведеться заплатити орієнтовно 55–60 гривень. Це за умови, що поточні тенденції на ринку збережуться і не збільшиться пропозиція товару.

Також ціна зростатиме через скорочення запасів гречки. Ба більше, це можливо й через інфляцію та психологічні очікування учасників ринку.

