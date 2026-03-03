Bolt запустив нову послугу

Сервіс поїздок Bolt запустив у Києві нову категорію Driver-only, яка дозволяє замовити професійного водія для керування власним автомобілем. У компанії повідомили, що на першому етапі послуга доступна лише у столиці, але її можуть розширити і на інші міста України.

Нова категорія призначена для тих, хто хоче передати керування досвідченому водієві, наприклад, після тривалої поїздки, святкування або у ситуаціях, коли самостійне водіння незручне чи небезпечне. Середня вартість поїздки буде вищою, ніж у стандартних категоріях, оскільки водію потрібно приїхати до клієнта, відвезти його автомобіль та повернутися до місця старту або додому.

«Ми бачимо попит серед наших користувачів на можливість скористатися власним авто, довіривши керування професійному водієві», — зазначив Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Поїздки виконуватимуть виключно досвідчені водії з високим рейтингом, відібрані за підвищеними стандартами якості. Для клієнтів діє страхування відповідальності – збитки, завдані автомобілю через водія, покриває страхова компанія. Також зберігається стандартне страхування життя під час поїздок.

На старті Driver-only доступна лише для автомобілів з автоматичною коробкою передач, згодом планують додати і машини з механікою. Замовлення розподілятимуться за стандартним алгоритмом платформи. Також користувачі зможуть скористатися функцією запланованої поїздки та забронювати водія на конкретний час.

Як писав ZAXID.NET, сервіси онлайн-таксі Uklon і Bolt запровадили спеціальні знижки для пасажирів поїздів, які прибувають на вокзали великих міст у нічний час. Також із 17 січня в Києві таксі Uklon і Bolt можуть працювати цілодобово, зокрема й у період комендантської години з 00:00 до 05:00.