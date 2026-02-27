Енергетик на одній із зруйнованих росіянами ТЕС

Важка зима без світла й тепла добігає кінця. На дворі сонячно, а в деяких регіонах України скоротили або й зовсім скасували графіки відключення електроенергії. Багатьом це додає натхнення й оптимізму. Та чи справді ситуація в енергетиці покращилась? ZAXID.NET дізнався, в якому стані перебуває енергетична інфраструктура України, чи повернуться відключення світла та до чого нам варто готуватися.

Втрачено близько двох третин потужностей

За чотири роки повномасштабної війни Росія 5796 разів атакувала енергосистему України, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі 24 лютого 2026 року.

«Тільки від початку цього року агресор застосував для ударів по об’єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів. При цьому, підстанції «Укренерго», починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак», – повідомили на фейсбук-сторінці НЕК «Укенерго».

«Теплова генерація зазнала суттєвих пошкоджень. Вона була атакована понад 220 разів», – розповіли ZAXID.NET у компанії ДТЕК, що є найбільшим приватним енергетичним холдингом і займається виробництвом та постачанням електроенергії в домівки українців.

Раніше повідомлялося, що через атаки Росії зруйновано близько 85% теплової генерації в Україні.

Загалом же за чотири роки Росія використала для атак на енергосистему України близько 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет різних типів, кажуть аналітики центру DiXi Group.

«Близько двох третин довоєнного обсягу генеруючих потужностей окуповано, пошкоджено або знищено. Удари по підстанціях і високовольтних лініях ускладнили міжрегіональні перетоки електроенергії та обмежили можливості передачі обсягів імпорту», – додають вони.

Захист і ремонти системи

ZAXID.NET кілька разів звертався із запитами до державного оператора енергосистеми НЕК «Укренерго», а також – до міністерства енергетики України. Проте відповідей на запитання про ситуацію в енергосистемі так і не отримав.

Деякою інформацією з нами поділилися у ДТЕК. Зокрема, там розповіли про захист енергооб’єктів, що постійно посилюється в межах реальних можливостей, та про масштаби ремонтних кампаній.

«На жаль, єдиним ефективним засобом захисту від комбінованих російських атак ракетами і дронами є посилення систем ППО. Сьогодні ж у нас мало ракет-перехоплювачів, а системи протидії дронам на енергетичних об'єктах не можуть впоратися з атакою близько 100 дронів одночасно. Тому ми регулярно закликаємо міжнародних партнерів допомогти посилити захист енергетичних об'єктів», – говорять у ДТЕК.

За оцінкою, що проводилась спільно зі Світовим банком, Європейською комісією та ООН, лише на першочергові заходи з відновлення енергосистеми України в 2026 році потрібно 4,9 млрд доларів. Наприклад, до початку наступного зимового сезону ДТЕК має відновити 4 ГВт потужностей зруйнованих ТЕС. Це буде коштувати близько 300 млн євро. Компанія може профінансувати власними силами лише половину від цієї суми.

Країни ЄС та інші партнери України готові надавати фінансову підтримку для відновлення енергетики країни, проте справа не лише в грошах, а й в дефіцитному обладнанні. Українські фахівці разом з партнерами шукають у Східній Європі радянські теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, говорив раніше Денис Шмигаль. Із них можна забрати деталі для ремонту та оперативного відновлення українських станцій.

Не менш критичну роль в процесі відновлення відіграє час.

«Виготовлення одного трансформатора у мирний час займає 6 – 8 місяців, оскільки трансформатори виробляють з нуля під конкретні характеристики: потужність, напругу, клас. Готових виробів у світі практично не зберігають, навіть у Європі. Подібна ситуація і з підстанціями: звичайна будується з нуля впродовж 2 – 3 років, і її ціна становить близько 10 млн євро», – коментують в ДТЕК.

Там додають, що з наближенням сезону підготовки до наступної зими необхідність в обладнання тільки зростатиме.

Окремим викликом є логістика постачання обладнання в умовах активних бойових дій, сказала в коментарі ZAXID.NET генеральна менеджерка в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко. Також темпи руйнувань подекуди випереджають темп відновлення.

«Тому міжнародна допомога критично важлива, але вона закриває поточні потреби, а не вирішує стратегічне завдання відбудови», – вважає Олена Лапенко.

А повне відновлення енергосистеми України після масштабних руйнувань – це багаторічний процес, підсумовують в ДТЕК.

Немає приводу розслаблятися

Важко усвідомити, що все погано, коли за вікном світить сонце, пральна машинка, електрочайник та роутер працюють. Та аналітики DiXi Group закликають не розслаблятися.

«Ситуація покращилась з кількох причин: зниження споживання через потепління та часткове відновлення пошкодженого обладнання. Однак системна проблема нікуди не зникла – значна частина генеруючих потужностей і трансформаторного обладнання залишається пошкодженою або знищеною. Ми фактично “затикаємо діри” в операційному режимі. Будь-яка нова хвиля атак на інфраструктуру може знову повернути нас до тривалих відключень. Тому говорити про стабілізацію передчасно – ми живемо в режимі керованого дефіциту, а не реального відновлення», – говорить Олена Лапенко.

Важливо й те, що незабаром почнеться ремонтна кампанія «Енергоатома», адже генерація потребує обслуговування. Отже, її поменшає через планові роботи.

У ДТЕК також вважають, що тимчасове покращення не означає, що ризики зникли.

«На ситуацію впливають погодні умови, рівень споживання, ремонтні роботи, імпорт та, головне, безпековий фактор. У разі нових ударів по енергооб’єктах обмеження можуть посилитися», – кажуть в компанії.

Відновлювальні джерела енергії – не панацея

У ДТЕК, окрім відновлення теплової генерації, вирішили зосередитись на розвитку зеленої енергетики. Під час війни компанія збудувала першу чергу Тилігульської ВЕС, триває будівництво другої. Після закінчення проєктування потужність цієї вітроелектростанції становитиме 500 МВт. Також компанія готується до будівництва Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт.

«Відбудова має відбуватися за принципом build back better – з посиленням стійкості: розвитком накопичувачів енергії, ВДЕ та цифрових/мережевих рішень», – кажуть в ДТЕК.

Приватний бізнес по всій Україні будує вітрові та сонячні електростанції. Проте експерти називають роль ВДЕ хоч і помітною, але обмеженою.

«З одного боку, сонячна та вітрова генерація – це розподілені об'єкти, які складніше знищити одним ударом, ніж наприклад велику теплову станцію. Це стратегічна перевага в умовах війни. З іншого боку, ВДЕ мають об'єктивні обмеження: нестабільність виробітку, залежність від погодних умов, складність балансування в енергосистемі, яка й без того перебуває під значним стресом», – говорить Олена Лапенко.

Сонячна генерація в Україні є базовою серед зелених. Влітку в денні сонячні години частка генерації з ВДЕ може сягати 15-20% в залежності від рівня споживання, що суттєво допомагає покривати дефіцит електроенергії південним регіонам. Проте в вечірній та нічний період ця частка може знижуватись до кількох відсотків. Взимку ж генерації ВДЕ значно менше.

Водночас сонячна генерація на рівні невеликих бізнесів і домогосподарств допоможе їм посилити свою автономність, якщо забезпечити зберігання цієї енергії.

«Малі сонячні панелі на дахах підприємств і лікарень – це вже реальний внесок у живучість критичної інфраструктури. Але замінити базову генерацію ВДЕ наразі не можуть. Їхня роль – доповнення та підвищення стійкості, а не вирішення проблеми дефіциту», – додає Олена Лапенко.

***

З масштабів руйнувань та труднощів з відновленням і заміною пошкодженого обладнання можемо зробити висновок, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть стати супутником українців на найближчі роки, навіть якщо Росія раптом припинить свої атаки. А це означає, що сонячна погода і потепління мають стати приводом, щоб провести ревізію своєї автономності та почати самостійно готуватися до наступних сезонів. Як це можна робити, ZAXID.NET розкаже в наступних матеріалах.