Україна передала МКС матеріали про російські атаки на енергетику
Російські обстріли були спрямовані на енергообʼєкти у більшості регіонів України
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про скерування до Міжнародного кримінального суду інформаційного повідомлення про російські атаки на українські обʼєкти енергетики. Йдеться про удари, які відбувалися з літа 2025 року, повідомив генпрокурор у середу, 25 лютого.
За словами Кравченка, матеріали стосуються російських атак на українські обʼєкти енергетики, які відбувалися з липня 2025 року по лютий 2026 року. Матеріали підготували у співпраці з СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів.
У повідомленні до МКС йдеться, що протягом опалювального сезону 2025-2026 років Росія спрямовувала удари на всі види об’єктів енергетики у більшості українських областей. Зазначається, що атаки були масованими та комбінованими – для ударів росіяни застосовували зброю наземного, повітряного та морського базування.
«Їхня (атак – ред.) інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року», – повідомив Кравченко.
За даними генпрокурора, росіяни уразили весь технологічний ланцюг української енергетичної системи. Йдеться про обʼєкти генерації та магістральні лінії. Ушкоджень зазнали українські ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Під час цих атак загинули 11 людей, ще 68 поранені.
«Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності», – повідомив Кравченко.
Офіс генпрокурора поінформував МКС про хронологію атаки та їхні наслідки, а також про потенційно причетних до ударів російських офіцерів та підрозділів. Зазначається, що матеріали скерували до МКС для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо російських посадовців, проти яких вже відкриті кримінальні провадження.