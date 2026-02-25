Інтенсивність цьогорічних атак перевищує всі періоди попередніх ударів по енергетиці разом взяті

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про скерування до Міжнародного кримінального суду інформаційного повідомлення про російські атаки на українські обʼєкти енергетики. Йдеться про удари, які відбувалися з літа 2025 року, повідомив генпрокурор у середу, 25 лютого.

За словами Кравченка, матеріали стосуються російських атак на українські обʼєкти енергетики, які відбувалися з липня 2025 року по лютий 2026 року. Матеріали підготували у співпраці з СБУ та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів.

У повідомленні до МКС йдеться, що протягом опалювального сезону 2025-2026 років Росія спрямовувала удари на всі види об’єктів енергетики у більшості українських областей. Зазначається, що атаки були масованими та комбінованими – для ударів росіяни застосовували зброю наземного, повітряного та морського базування.

«Їхня (атак – ред.) інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року», – повідомив Кравченко.

За даними генпрокурора, росіяни уразили весь технологічний ланцюг української енергетичної системи. Йдеться про обʼєкти генерації та магістральні лінії. Ушкоджень зазнали українські ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Під час цих атак загинули 11 людей, ще 68 поранені.

«Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності», – повідомив Кравченко.

Офіс генпрокурора поінформував МКС про хронологію атаки та їхні наслідки, а також про потенційно причетних до ударів російських офіцерів та підрозділів. Зазначається, що матеріали скерували до МКС для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо російських посадовців, проти яких вже відкриті кримінальні провадження.